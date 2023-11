Nach Feuer im Kegel-Casino: Kripo ermittelt wegen Brandstiftung

Plus Die Kriminalpolizeiinspektion geht davon aus, dass das Kegel-Casino in Dillingen angezündet wurde.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizeiinspektion Dillingen zum Brand des Kegel-Casinos in Dillingen laufen auf Hochtouren. Eingeschaltet in die Untersuchungen ist auch eine Sachverständige des Bayerischen Landeskriminalamts. Dillingens Kripo-Chef Michael Lechner sagt auf Anfrage unserer Redaktion: "Wir gehen nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen von einer vorsätzlichen Brandstiftung aus."

Detaillierter könne er sich aber nicht äußern, teilt Lechner auf weitere Nachfragen mit. Auch bei der Höhe des Sachschadens liegen noch keine konkreteren Angaben vor. Von einem mittleren bis höheren sechsstelligen Euro-Bereich war zuletzt die Rede. Die Versicherung werde die genaue Höhe des Sachschadens herausfinden, erläutert der Dillinger Kripo-Leiter. Wer verdächtige Personen am Brandort wahrgenommen hat, wird gebeten, sich unter Telefon 09071/560 bei der Kriminalpolizei in Dillingen zu melden.