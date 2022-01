Dillingen

vor 47 Min.

Nach Wohnungsbrand in Dillingen bedankt sich Familie bei den Helfern

In der Ziegelstraße in Dillingen hat es am Dreikönigstag gebrannt. Mehrere Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst waren im Einsatz.

Plus Am Dreikönigstag ist es zu einem schlimmen Brand in Dillingen gekommen. Die Wohnung ist zerstört. So geht es der betroffenen Familie heute.

Von Simone Bronnhuber

Gesundheitlich sei alles in Ordnung, allen gehe es gut soweit. Aber richtig verarbeitet hätte die Familie diesen furchtbaren Tag noch lange nicht, sagt Sabine Maria Egger. "Wir funktionieren. Das dauert alles noch. Es sieht schlimm aus, es ist ein totaler Horror", beschreibt sie die Wohnung, die am Dreikönigstag in der Ziegeleistraße in Dillingen ausgebrannt ist. Die Wohnung ihrer Familie.

