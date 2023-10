Dillingen

Nächste Geduldsprobe für Autofahrer: Dillinger Donaubrücke wird gesperrt

Plus Die Donaubrücke in Dillingen wird ab 30. Oktober repariert. Zwei Wochen sind für die Sanierung geplant. In Höchstädt könnte das die Verkehrssituation verschärfen.

Autofahren im Landkreis Dillingen wird in diesen Tagen oft zur Geduldsprobe. Beispiel Höchstädt: Dort ist gegenwärtig der Lückenschluss gesperrt. Am Kreisverkehr "Schipfelring" laufen Bauarbeiten, von dort wird die Entlastungsstraße an der Bahnlinie entlang in Richtung Donauwörth verlängert. Diese kleine Umgehung soll unabhängig vom Bau der neuen B16 im Norden der Stadt für eine Verkehrsentlastung sorgen. In der Höchstädter Stadtdurchfahrt staut sich derweil von Osten nach Westen der Verkehr wie in alten Zeiten. Und wer aus südlicher Richtung von Wertingen kommt und am Marktplatz abbiegen will, ist gerade an Freitagnachmittagen der Verzweiflung nahe. Die Autokolonne reicht mitunter bis hinters Schloss zurück. In wenigen Tagen droht eine weitere Verschärfung der Situation: In Dillingen muss die Donaubrücke für etwa zwei Wochen gesperrt werden. Das Staatliche Bauamt erläutert auf Nachfrage die Gründe.

Autofahrer und Autofahrerinnen konnten in den vergangenen Tagen bereits die Hinweisschilder sehen. Vom 30. Oktober bis voraussichtlich zum 10. November wird das Bauwerk, über das der Verkehr aus Richtung Süden in die Kreisstadt fließt, gesperrt sein. Der zuständige Abteilungsleiter des Staatlichen Bauamts Krumbach, Andreas Reiser, erklärt die Notwendigkeit. "Die Übergangskonstruktion der Donaubrücke, die ein elementares Bauteil zur Aufnahme von Bauwerksbewegungen darstellt, ist defekt und in seiner Funktion eingeschränkt", erläutert Reiser. Die Sanierung dulde keinen weiteren Aufschub. Damit die Übergangskonstruktion wieder ihre Funktion erfülle, müsse sie kurzfristig repariert werden.

