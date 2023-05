Dillingen

Diese neuen Geschäfte eröffnen am Dillinger Stadtberg

Plus Vom Brautmodengeschäft bis zum Laden "Bunte Vielfalt" – in der Innenstadt rührt sich etwas. Auch eine neue Kneipe ist am Start.

Von Berthold Veh

Vor drei Jahren hat das Bekleidungshaus Seemüller am Dillinger Stadtberg 3 geschlossen. Lederbekleidung, Landhausmode und Pelze gab es dort. Nach 145 Jahren schloss das Traditionsgeschäft die Türen. Doch nun rührt sich in den Räumen neues Leben. Erkan Avci und Derya Celebi, die in der Lammpassage ein Kosmetikstudio betreibt, haben dort ein Brautmodengeschäft eröffnet. Neben Brautkleidern können Kundinnen auch Abendkleider kaufen. Das Besondere: Erkan Avci hat die Marke Sadebride entwickelt. Die Idee des 43-Jährigen: "Brautkleider sind oft sehr teuer, wir wollen hochwertige Qualität etwas günstiger verkaufen." Deshalb werden die Kleider, die Bräute in Dillingen bestellen, in der Türkei genäht.

Erkan Avci hatte 25 Jahre lang im Markenmanagement gearbeitet. "Ich wollte mich selbstständig machen", sagt der Dillinger. Die Marke Sadebride ist eine Wortschöpfung. Das türkische Wort sade bedeute natürlich, es stehe aber auch für Prinzessin. Und bride heiße auf Deutsch übersetzt: die Braut. Avci hat für seine Brautkleider verschiedene Stile entwickelt – von Bohemian und Glamour bis zu Ice Queen, Old Timer und Sexy Look. Kundinnen könnten aber auch mit Brautkleider-Fotos kommen, um sie bei Sadebride nähen zu lassen. Ebenso könne man Galakleider am Dillinger Stadtberg von der Stange kaufen.

