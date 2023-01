Dillingen

vor 51 Min.

Neue Ticket-Automaten in Dillingen sorgen für Ärger bei Bahnkunden

An den neuen Fahrkartenautomaten am Dillinger Bahnhof gibt es keine Tickets für den Fernverkehr. Auch auf Sparpreise und BahnBonus-Punkte müssen Reisende im Moment verzichten.

Plus An den neuen Automaten am Bahnhof kann man keine Fahrkarten mehr für den Fernverkehr kaufen. Wer sich vorher im Internet nicht informiert, bleibt auf der Strecke.

Von Philipp Nazareth Artikel anhören Shape

Ein Mann aus Dillingen, der nicht namentlich genannt werden möchte, fährt gerne Zug. Vor allem weitere Strecken innerhalb Deutschlands. "Mehrmals im Jahr", wie er im Gespräch mit unserer Redaktion verrät. Er habe seine Tickets früher an den Automaten am Dillinger Bahnhof gekauft. Bis Ende letzten Jahres standen dort die Geräte der Deutschen Bahn. Er habe oft auf die Sparpreise im Fernverkehr zurückgegriffen und damit viel Geld gespart. Auch am Sammelprogramm der Bahn hat er immer teilgenommen: "Mit den Bonuspunkten habe ich am Ende des Jahres eine Fahrt umsonst bekommen." Vorbildlich in Zeiten der Klima-Krise. Aber nun wird es unserem Leser schwieriger gemacht. Denn am Dillinger Bahnhof kann er seit Dezember seine Tickets nicht mehr buchen. Die Agilis hat die Automaten ausgetauscht. Das ärgert ihn maßlos, deshalb hat er sich an unsere Redaktion gewandt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen