Polizei ermittelt nach Einbruch bei der Lebenshilfe in Dillingen

Ein oder mehrere Unbekannte haben wohl die Osterfeiertage genutzt, um bei der Dillinger Lebenshilfe einzubrechen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Am Abend des Ostermontag ist der Dillinger Polizei ein Einbruch in die Lebenshilfewerkstätten in der Unteren Hauptstraße in Dillingen gemeldet worden. Eine Streife konnte vor Ort feststellen, dass ein bislang unbekannter Täter sich gewaltsam Zutritt zu den Büros verschafft hatte. Diese wurden von Unbekannten durchwühlt. Zudem wurde eine Geldkassette aufgebrochen.

Polizei ermittelt wegen Diebstahls

Eine Höhe des entstandenen Sach- und Beuteschadens ist laut Polizei derzeit nicht bekannt. Die Tat konnte laut den Ermittlern auf den Zeitraum zwischen 27. März, 16 Uhr, und 1. April, 17.30 Uhr, eingegrenzt werden. Die Dillinger Polizei leitete Ermittlungen wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls ein. Zeugen werden gebeten, sich unter 09071/560 zu melden. (AZ)

