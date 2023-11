Postfiliale am Dillinger Stadtberg soll am Donnerstag wieder öffnen

Postsprecher äußert Verständnis für den Unmut von Bürgern, die an der Filiale am Dillinger Stadtberg vor verschlossenen Türen standen.

Die wiederholte Schließung der Postfiliale am Stadtberg 2 in Dillingen wegen Personalmangels hat mehrere Bürger und Bürgerinnen verärgert. Postsprecher Dieter Nawrath äußert dazu Veständnis. "Wir können den Unmut der Kundinnen und Kunden verstehen und entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten", teilt Nawrath mit.

Die Post sucht weiterhin intensiv Personal für die Filiale

Der Postsprecher hat am Mittwoch eine gute Nachricht. "Die Filiale ist ab morgen wieder geöffnet", informiert Nawrath. Postfach- und benachrichtigte Sendungen, die sich derzeit in der Dillinger Filiale befinden, können am Donnerstag abgeholt werden, erläutert der Sprecher. Die Post suche weiterhin intensiv Personal für die Filiale, um die Öffnungszeiten dauerhaft zu gewährleisten, heißt es in der Pressemitteilung. Zuletzt habe es bei dem Unternehmen viele Krankheitsfälle gegeben. (bv)

