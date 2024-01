Dillingen

Protest am Dienstag: Dillinger Schulen gehen in Distanzunterricht

In Dillingen findet eine Demo gegen die Ampelregierung statt. Einige Schulen wechseln dafür in den Distanzunterricht.

Plus Wegen der angekündigten Demonstration gegen die Ampelregierung macht man sich auch an den Dillinger Schulen Gedanken. Einigen Verantwortlichen wird es zu gefährlich.

Viele Dillinger Schülerinnen und Schüler bleiben an diesem Dienstag wohl zu Hause. Wie die Josef-Anton-Laucher-Grundschule am Montagnachmittag mitteilt, findet kein Präsenzunterricht statt. Stattdessen werden die Kinder – wie in Corona-Hochzeiten – aus der Distanz unterrichtet. Gleiches gilt laut Auskunft der Stadt Dillingen auch für die Mittelschule. Der Grund: die angekündigte Demonstration gegen die Ampelregierung. Der Schule werde es zu gefährlich, heißt es.

Der Demonstrationszug geht am Dienstag ab 10 Uhr vom Festplatz aus in Richtung Innenstadt. Parallel dazu rufen die Veranstalter zu einem Fahrzeug-Korso auf. Ab 11.30 Uhr ist eine Kundgebung in der Königstraße geplant. Die Grundschule nimmt das als Anlass und geht in den Distanzunterricht. Man wisse nicht, wie die Stimmung sein wird. "Ich kann und will es meinen Grundschülern nicht zumuten, durch einen Demonstrationszug nach Hause gehen zu müssen", sagt Schulleiterin Martina Ott. Außerdem gehe man davon aus, dass die Eltern, die die Kinder an der Schule abholen wollen, gar nicht bis dort hinkommen. Die Schule habe diesen Schritt mit der Regierung von Schwaben und dem Schulamt abgesprochen. Eine Notbetreuung für Kinder, die nicht spontan daheimbleiben können, werde dennoch eingerichtet.

