Dillingen

vor 31 Min.

Regens Wagner eröffnet Skulpturengruppe im Dillinger Wehrturm

Im alten Wehrturm an der Erzbischof-Stimpfle-Straße stehen jetzt drei Skulpturen aus Beton. Sie sollen an die NS-Verbrechen gegen Menschen mit Behinderung erinnern.

Plus In dem historischen Steinbau stehen jetzt drei Skulpturen aus Beton. Was die Künstlerin mit den Figuren ausdrücken will und woran sie erinnern sollen.

Von Philipp Nazareth Artikel anhören Shape

Langsam gehen die Frauen und Männer am ehemaligen Wehrturm vorbei und blicken durch die Glasscheibe, die hier aufgestellt wurde. Im Inneren des Turms gibt es nun eine Skulpturengruppe zu sehen, die an die NS-Verbrechen gegen Menschen mit Behinderung erinnern soll. Die Künstlerin Monika Stein, eine Bildhauerin aus dem Chiemgau, hat die drei Skulpturen hergestellt. Mit einer Gedenkstunde in der Christkönigskirche und einer kurzen Andacht vor dem Turm eröffnet Regens Wagner am Montagvormittag die neue Gedenkstätte an der Erzbischof-Stimpfle-Straße in Dillingen. Bei der Veranstaltung spricht auch der ehemalige Landtagspräsident Alois Glück. Er lobt, wie positiv sich die Behindertenarbeit in den vergangenen Jahrzehnten entwickelt habe.

Hinter dem Wehrturm, der Teil der alten Stadtmauer aus dem 15. Jahrhundert war, ist erst im Januar das neue Verwaltungsgebäude der Regens-Wagner-Stiftung eröffnet worden. Zum 8. Mai, an dem in ganz Deutschland an das Ende des Zweiten Weltkriegs gedacht wird, eröffnet das Sozialwerk nun die neu gestaltete Gedenkstätte. Die Bewohnerinnen und Bewohner von Regens-Wagner-Einrichtungen waren – wie alle Menschen mit Behinderung – bis 1945 stark von der Verfolgung durch die Nationalsozialisten bedroht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen