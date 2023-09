Regional einkaufen beim Jubiläumsbauernmarkt in Dillingen

Fieranten lassen sich beim 20. Bauernmarkt am Samstag, 7. Oktober, auf dem Nordfelderhof etwas Besonderes einfallen.

Seit zwei Jahrzehnten beteiligt sich die Agenda21 des Landkreises Dillingen mit dem großen Bauernmarkt an den bundesweit stattfindenden Veranstaltungen zum Tag der Regionen, der unter dem diesjährigen Motto „Wurzeln in einer globalisierten Welt“ steht. Der mittlerweile 20. Bauernmarkt am Samstag, 7. Oktober, gibt Anlass zu feiern! Deshalb freuen sich die Veranstalter, dass rund 40 Fieranten für den Markt zugesagt haben und eine breite Palette an regional erzeugten und qualitativ hochwertigen Lebensmitteln angeboten werden. Darüber hinaus werden sich die Fieranten zum Jubiläum besondere „Schmankerl“ für die Besucher und Besucherinnen einfallen lassen. Der Jubiläumsbauernmarkt findet von 8 bis 15 Uhr auf dem Gelände des Maschinenrings beim Nordfelderhof in Dillingen statt.

"Wohnortnah einkaufen bedeutet ein Stück Lebensqualität"

„Der Bauernmarkt leistet seit Jahren zweifelsohne einen wichtigen Beitrag zur Förderung unserer heimischen Landwirtschaft und damit der Bereitstellung frischer, hochwertiger regionaler Produkte“, betont Landrat Markus Müller. Das Motto „Wurzeln in einer globalisierten Welt“ passt nach Ansicht des Landrats hervorragend zum Konzept des großen Bauernmarktes. So stehen „starke Wurzeln“ symbolhaft für Heimatverbundenheit, Geborgenheit und Regionalität. „Die Möglichkeit, wohnortnah Lebensmittel mit hoher Qualität einzukaufen, bedeutet“, so Müller, „für viele Menschen ein Stück Lebensqualität“.

Im Zuge eines Schulprojektes zu regionalen Wirtschaftskreisläufen beteiligen sich schon traditionell die Schüler der Josef-Anton-Schneller Mittelschule Dillingen am Bauernmarkt und werden im Rahmen der Projektarbeit einen „Bringservice“ der eingekauften Waren zum Auto anbieten. Damit die Gäste entspannt den Markt besuchen können, setzen die Veranstalter auch in diesem Jahr einen Shuttlebus ein. Im regelmäßigen Takt werden die Haltestellen und Parkplätze „Parkplatz beim Theresienhof“, „Parkplatz Donaupark“ und „Nordfelderhof“ angefahren. Die Benutzung des Busses ist für die Marktbesucher kostenfrei.

Der Landrat lädt die Bevölkerung zum Besuch des Bauernmarktes ein und dankt allen Fieranten für die Beteiligung, ebenso Marktleiter Hermann Ehnle und dem Agenda-Büro für die perfekte Organisation und Vorbereitung, der Großen Kreisstadt Dillingen für die großzügige Bereitstellung des Shuttlebusses sowie der Freiwilligen Feuerwehr Fristingen für den Parkplatz- und Absperrdienst. Informationen zum Angebot des Marktes gibt es im Netz unter landkreis-dillingen.de. (AZ)

