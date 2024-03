Dillingen

Ritter und Gaukler übernehmen die Stadt Dillingen

An Ostern findet in Dillingen ein großes Mittelalterspektakel rund ums Schloss statt.

Am Osterwochenende findet in der Großen Kreisstadt ein Mittelalterspektakel statt. Lagerleben, Turnier, Shows und Pferde: Das ist alles an den zwei Tagen geboten.

Spielzeugmacher, Schmiedemeister, Wollspinner, Ziselierer, Glasbläser, Drechsler, Waffenschmieden, Schmuckhändler und viele weitere Handwerker werden drei Tage ihre Dienste und Produkte anbieten. Sie werden zeigen, wie sie ihre Werke mit Handarbeit herstellen. Dabei wird gelacht und gefeilscht. Die zahlreichen Händler und Hökerer buhlen um die Gunst der Besucher, die hier fast alle Waren rund um das Mittelalter erstehen können. Wo und wann? An Ostern in Dillingen. Denn von Sonntag, 31. März, bis Montag, 1. April, können Besucher und Besucherin erstmalig in der Großen Kreisstadt eine Zeitreise ins Mittelalter erleben und der längst vergangenen Zeit hautnah sein. Der Mittelaltermarkt öffnet ab Sonntag und entführt in eine andere Welt rund um das Dillinger Schloss. Ritterturnier, Schaukampfgruppen, Lagerleben, Gaukler, Musik, Händler sowie Speiß und Trank werden beim Mittelalterspektakel ebenfalls nicht fehlen, teilen die Veranstalter mit. Gaukler und Lagerleben rund ums Dillinger Schloss Die Düfte der Garbrätereien, der Suppenküchen, Räuchereien, Bäckereien und vielen weiteren Essensstände kitzeln den Gaumen beim Rundgang über den Markt und die verschiedenen Tavernen sorgen dafür, dass niemand auf dem Plane Durst zu leiden hat. Auf den Open-Air-Bühnen und auf dem gesamten Gelände unterhalten Gaukler, Musiker, Tänzer, Jongleure, Geschichtenerzähler, „Hexen", Hofnarren und Musikanten die Besucher aufs Beste. 253 Bilder In Gundelfingen sind die Ritter los: Bilder von der Eröffnung Foto: Karl Aumiller Für Kinder gibt es immer wieder mittelalterliche Spielstationen oder Fahrgeschäfte wie zum Beispiel ein kleines Holzriesenrad. Die Lager der Ritter, Sippen, Reisenden und wilden Horden - hier erleben die Gäste Mittelalter pur und zum Anfassen. Die verschiedenen Lager zeigen damaliges Sippenleben, Handwerk, Kochen, Fechtkämpfe und vieles mehr. Zwei Jahre dauert die Ausbildung mit den Pferden für die Rittershows Was nicht fehlen darf: Ritter, die kämpfen. In Rüstung, bewaffnet mit Schwert und Lanze, treten sie gegeneinander an. Mit dem spektakulären Kampfgelage auf feurigen Pferden zeigt das Team der Familie Kaiser die hohe Reitkunst. Die Königsdisziplin ist das Feuerspektakel zu Pferd und der Ritt durch das Feuer. Diese Übung beruht auf dem reinen Vertrauen zwischen Mensch und Pferd. Die Ausbildung dieser Pferde dauert rund 1,5 bis zwei Jahre. Wie perfekt Mensch und Tier dabei harmonieren, davon können sich die Besucher dann an Ostern in Dillingen selbst überzeugen. Lesen Sie dazu auch Gundelfingen Plus Gundelfingen jubelt: Das war das große Mittelalterfest Die Marktzeiten sind: Sonntag, 11 bis 22 Uhr und Montag 11 bis 18 Uhr. (sb mit AZ)

