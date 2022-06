Schretzheimer dominieren Dillinger Stadtmeisterschaft

Sechs Titel gehen an „Eintracht“-Schützen. Siegerehrung und Pokalverleihung in Fristingen.

Nachdem die Stadtmeisterschaft der Dillinger Schützenvereine schon zweimal coronabedingt verschoben werden musste, konnte diese nun endlich mit 101 Teilnehmern im Fristinger Schützenheim nachgeholt werden. Die Wettkämpfe mit dem Luftgewehr und mit der Luftpistole wurden in einer kombinierten Blattl-Ringe-Zentel-Wertung mit 40 Schuss in der Schützen-, Jugend-, Senioren- und Pistolenklasse sowie mit 20 Schuss in der Schülerklasse ausgetragen.

Oberbürgermeister Frank Kunz dankte bei der Siegerehrung der Schützengesellschaft Fristingen um ihren Vorsitzenden Anton Link jun. für die Ausrichtung der Titelkämpfe. An den Schießständen gab es zum Teil spannende Duelle. Gastgeber Fristingen gewann die Stadtmeisterschaft im Mannschaftswettbewerb der Schützenklasse. Die meisten Siegerpokale konnten aber die Teilnehmer aus Schretzheim mit nach Hause nehmen. Sie siegten in sechs verschiedenen Kategorien, einen Dreifachtriumph gab es für „Eintracht“ im Wettbewerb mit der Luftpistole der Schützenklasse.

Ergebnisse aus dem Kreis Dillingen auf einen Blick

Luftgewehr Schüler: 1. Johannes Mayerle (Steinheim) 263,2 Punkte; 2. Luis Aubele (Steinheim) 248,0 Punkte; 3. Lukas Gutmair (Fristingen) 245,3 Punkte – Mannschaft: 1. Steinheim (671,5 Punkte), 2. Fristingen (557,2), 3. Donaualtheim (177,7).

Luftgewehr Jugend: 1. Matthias Mayerle (Steinheim) 517,8 Punkte; 2. Lena Simmacher (Dillingen) 503,9 Punkte; 3. Florian Schweizer (Kicklingen) 495,8 Punkte – Mannschaft: 1. Kicklingen (1109,9 Punkte), 2. Steinheim (956,2 Punkte), 3. Fristingen (881,6 Punkte).

Die Ergebnisse in Luftgewehr

Luftgewehr Schützenklasse: 1. Gerhard Graf (Schretzheim) 569,8 Punkte; 2. Martin Sager (Fristingen) 559,7 Punkte; 3. Franziska Joas (Fristingen) 556,0 Punkte – Mannschaft: 1. Fristingen (2222,3 Punkte), 2. Dillingen (2031,6 Punkte), 3. Kicklingen (2026,0 Punkte).

Luftgewehr-Auflage, Senioren: 1. Walter Brandmaier (Schretzheim) 618,7 Punkte; 2. Leonhard Mayr (Kicklingen) 612,1 Punkte; 3. Georg Weger (Schretzheim) 611,5 Punkte. – Mannschaft: 1. Schretzheim (2439,0 Punkte), 2. Fristingen (2400,9 Punkte), 3. Steinheim (2366,1 Punkte).

Luftpistole Schützenklasse: 1. Alexander Römming (Schretzheim), 5387 Punkte); 2. Christian Bäsche (Schretzheim) 489,8 Punkte); 3. Julian Mielich (Schretzheim) 466,9 Punkte – Mannschaft: 1. Schretzheim (1495,4 Punkte), 2. Steinheim (1010,7 Punkte), 3. Dillingen (963,3 Punkte).

Blattlprämie Vereine: 1. Schretzheim (39,4 Punkte); 2. Fristiingen (60, 6 Punkte), 3. Steinheim (72,5 Punkte). (pm)