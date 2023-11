Dillingen

So bekämpften Feuerwehrleute den Großbrand in Dillingen

Plus Das Kegel-Casino in Dillingen brennt aus. Etwa 100 Einsatzkräfte, unter ihnen auch Rathauschef Kunz, bekämpfen den Brand. Wie sie vorgehen und was über den Schaden bekannt ist.

Von Berthold Veh

Es ist der größte Feuerwehreinsatz in Dillingen seit dem Brand des Rathauses vor sechs Jahren: Etwa 100 Feuerwehrleute bekämpfen am Dienstagnachmittag den Brand im Kegel-Casino in der Nähe der Dillinger Donaubrücke. Zunächst wird gegen 15.25 Uhr gemeldet, dass der Schuppen des Restaurants Feuer gefangen hat. Daraus entwickelt sich ein Großbrand, dessen Schaden in die Millionenhöhe gehen dürfte.

Der Löscheinsatz zieht sich bis in die Nacht hin. Unter den Ehrenamtlichen, die den Brand löschen, sind auch die Dillinger Stadträte Dietmar Reile, Bernhard Weber, Reinhold Fisel, Benedikt Klein und Oberbürgermeister Frank Kunz, der als Atemschutzgeräteträger auch schon beim Rathausbrand im Einsatz war. Die äußeren Bedingungen sind unangenehm, es regnet in Strömen, der Gestank ist beißend, und auch gegen 20 Uhr werden immer noch Rauchwolken aufgewirbelt.

