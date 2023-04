Dillingen

So will Regens Wagner in Dillingen an Opfer der Nazis erinnern

Im Stumpf des früheren Wehrturms vor der Regens-Wagner-Verwaltungszentrale in Dillingen entsteht ein Erinnerungsort an die Opfer des Nationalsozialismus.

Plus 81 Mädchen und Frauen des Sozialwerks wurden einst getötet. Der Erinnerungsort ist nun bald fertig – ebenso ein neuer "Platz für Begegnungen" in Dillingen.

Von Berthold Veh

Der Ort vor der Regens-Wagner-Zentrale in Dillingen wird an die dunkelsten Stunden der deutschen Geschichte erinnern. Schon früh diskriminierte die Ideologie der Nationalsozialisten behinderte und kranke Menschen als „minderwertig“. Mit dem Zweiten Weltkrieg brach auf Anweisung Adolf Hitlers in der „Aktion T4“ das Unheil über sie herein.

Ab September 1939 wurden Menschen mit Behinderung – und auch ihre Arbeitsfähigkeit – in Meldebögen erfasst. Wer nach den Angaben des Bogens für „lebensunwert“ befunden wurde, den deportierten die Nazis ab Januar 1940 über Zwischenstationen in zentrale „Tötungsanstalten“. Bei Regens Wagner waren, wie Archivar Bernhard Brenner mitteilt, laut den (nur zum Teil erhaltenen) Akten der T4-Leitung mindestens 81 Mädchen und Frauen mit geistiger oder psychischer Behinderung betroffen: 54 aus Lautrach, 22 aus Glött, drei aus Lauterhofen und je ein Opfer aus Absberg und Michelfeld. Sie wurden im November 1940 und Februar 1941 in die „Anstalten“ Kaufbeuren und Erlangen gebracht, dann im Juni und August 1941 in die „Tötungsanstalt“ Hartheim bei Linz ( Österreich) deportiert und getötet. Menschen mit Hörbehinderung blieben dank ihrer Arbeitsfähigkeit von der „Aktion T4“ verschont, informiert Brenner.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

