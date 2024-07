Sommer, Sonne und Film ab: Dillinger Open-Air-Kino startet

Eine laue Sommernacht, kühle Getränke und eine Tüte Popcorn - diese Kombination klingt nicht nur verlockend, ist sie auch. Denn auch in diesem Jahr findet wieder das beliebte Schlossflimmern statt. Das Dillinger Filmcenter organisiert erneut sein Open-Air-Kino. Los geht es am Freitagabend, 26. Juli. Die letzte Vorstellung unter freiem Himmel ist am 4. August geplant. Auf einer großen Leinwand können Kinofans Klassiker, aktuelle Blockbusters und spannende Neuheiten auf Stühlen im Dillinger Schlossinnenhof verfolgen.

Und das bei beinahe jedem Wetter, wie Kinochefin Claudia Mayr lachend verrät: „Wir ziehen es durch, quasi bei jedem Wetter. Natürlich nicht bei Unwetter und Co.“ Auf der Filmcenter-Homepage sowie auf den Social-Media-Kanälen Facebook und Instagram hält das Dilli-Team seine Besucher bei möglichen Wetter-Unsicherheiten aber immer auf dem aktuellen Stand. „Es ist zwar eine Doppelbelastung für uns, aber wir machen es gerne und freuen uns, dass es wieder losgeht“, so Mayr. Und es geht direkt mit einem Kracher-Filme-Wochenende los.

Karten auch an der Abendkasse

Das geplante Programm sieht wie folgt aus: Freitag, 26. Juli: „Ich - Einfach unverbesserlich 4“; Samstag, 27. Juli: „Chantal im Märchenland“; Sonntag, 28. Juli: „Bad Boys: Ride or die“; Montag, 29. Juli: „Liebesbriefe aus Nizza“; Mittwoch, 31. Juli: „Blackpink World Tour“; Donnerstag, 1. August: „Straight outta Gaising: Die Geschichte vom Giesinger Bräu“; Freitag, 2. August: „Barbie“; Samstag, 3. August: „A quiet Place: Day one“; Sonntag, 4. August: „Winterkartoffelknödel“. Alle Vorstellungen beginntn um 21.10 Uhr, Einlass ist ab 20.15 Uhr. Es gilt freie Platzwahl, Tickets können online, vorab an der Kinokasse am Stammhaus oder an der Abendkasse im Schloss gekauft werden. Wichtig: Kartenzahlung ist direkt vor Ort am Schloss nicht möglich, Freikarten haben keine Gültigkeit. Wertgutscheine und Filmfankarten können an der Ticketkasse am Eingang eingelöst werden, für Snacks und Getränke an den Ständen im Schlosshof gilt das nicht, weisen die Veranstalter hin. Unter anderem gibt es eine Cocktailbar, die von Bernd Meyer und seinem Team aus Höchstädt organisiert wird - für seinen Verein „Hand in Hand für Äthiopien e.V.“.

Unsere Zeitung verlost Eintrittskarten für das Open-Air-Kino

Auch Claudia Mayr hat ihre ganz persönlichen Höhepunkte, auf die sie sich beim Schlossflimmern 2024 besonders freut. Dazu zählt unter anderem der Filmabend ab Donnerstag, 1. August. Im Schloss wird der Film „Straight outta Gaising: Die Geschichte vom Giesinger Bräu“ gezeigt. Es ist ein Dokumentarfilm von und mit Steffen Marx, Gründer und Chef vom Giesinger Bräu. „Und was mich wirklich sehr freut: Es ist uns gelungen, dass Steffen Marx an diesem Abend persönlich zu Gast im Schlosshof in Dillingen sein wird“, so Mayr weiter. Seit Marx vor über 18 Jahren den Giesinger Bräu gründete, kämpft er. Es geht ums Überleben und seinen Traum, das beste Bier der Stadt zu brauen. Nun fordert er die etablierten Brauereien heraus und könnte damit die Biermetropole München nachhaltig verändern. „Straight outta Giasing“ erzählt die inspirierende Heldengeschichte des Rebellen Marx, der mit Leidenschaft und unerschütterlichem Willen, nicht nur die Münchner Bierkultur neu gestaltet, sondern auch zeigt, dass es sich lohnt, Träume anzugehen, Mut und Fleiß am Ende immer belohnt werden.

Das Beste: Für diesen Open-Air-Filmabend verlost unsere Zeitung 2 x 2 Freikarten. Wie Sie diese gewinnen können? Rufen Sie am Dienstag, 23. Juli, um 10 Uhr, unter Telefon 09071/794921 an. Die ersten zwei Anrufer gewinnen, die Karten werden an der Abendkasse am 1. August hinterlegt.

Ein Eberhofer-Klassiker zum Abschluss

Im Open-Air-Kino läuft dieses Jahr aber auch mal etwas ganz anderes, wie die Chefin verrät. Mit dem Film „Blackpink World Tour“. Dabei handelt es sich um eine weibliche K-Pop-Gruppe, die in über 100 Ländern damit Premiere feiert. Millionen Zuschauern folgen den Mädchen, sie haben sogar schon einen Weltrekord für eine Konzerttournee aufgestellt. „Ich bin echt gespannt, wie der Film angenommen wird. Aber es ist mal etwas anderes und damit decken wir den Musikfilm ab“, so Mayr weiter.

Was natürlich auf keinen Fall beim Schlossflimmern fehlen darf: ein Eberhofer-Klassiker. Quasi das Beste zum Schluss. Am Sonntag, 4. August, wird „Winterkartoffelknödel“ im Schlossinnenhof gezeigt. Kein neuer Film. Aber ganz nach dem Motto: „Oldies but Goldies“.

Weitere Fragen und Informationen gibt es auch online unter filmcenter-dillingen.de oder unter Telefon 09071/2866.