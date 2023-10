Dillingen

16:41 Uhr

Sperrung der Donaubrücke in Dillingen: alles fließt – noch

Am Montag sind an der Dillinger Donaubrücke die Baustellenfahrzeuge angerollt, um den Asphalt abzufräsen.

Plus Seit Montag wird an der Donau-Brücke gebaut. In Höchstädt befürchtete man einen Verkehrsinfarkt. Eine Forderung des Seniorenbeitrats fand nun Gehör.

In Dillingen rollen die Bagger an, in Höchstädt rollt gar nichts mehr: Das war die Befürchtung rund um die Sperrung der Dillinger Donaubrücke. Am ersten Ferientag sieht es dann aber anders aus. Ohne den Schulbus- und Pendlerverkehr bleibt der große Stau zunächst aus. Dennoch soll bereits am Dienstag eine Entlastung für die Höchstädter kommen.

Wer derzeit durch Dillingen fährt, sieht viele orange gekleidete Menschen, vielerorts wird gewerkelt. Vor der neuesten Sperrung versammelt sich am Montagvormittag eine Gruppe E-Biker. Ob man über die Brücke könne, wollen sie von den Bauarbeitern am Kreisel wissen. Die wissen es auch nicht, sie bauen nur an der Fernwärmeleitung in der Donau-Straße. Die Radler versuchen ihr Glück. Sie und die Fußgänger sind die Einzigen, die an diesem Tag noch über die Brücke kommen. In unmittelbarer Nähe der neuen Baustelle beobachten Anwohner die Arbeiten.

