Im Dillinger Norden entsteht jetzt ein neuer Lidl

Bau-Beteiligte und Vertreter der Stadt haben am Freitag die Bauarbeiten für einen neuen Lidl im Dillinger Norden eröffnet.

Plus Eigentlich war an der Josef-Krätz-Straße mal ein Kino geplant. Jetzt baut Lidl an der Stelle einen neuen Markt. Ab wann man dort voraussichtlich einkaufen kann.

Von Philipp Nazareth

Bewohnerinnen und Bewohner des Dillinger Ortsteils Hausen können sich auf eine neue Einkaufsmöglichkeit freuen: Im Gewerbegebiet an der Josef-Krätz-Straße – in Nachbarschaft zum Gartencenter "Pflanzen Spengler" – wird bis Mitte nächsten Jahres ein neuer Lidl-Markt entstehen. Die Bauarbeiten laufen schon seit drei Wochen, am Freitagvormittag setzen die Verantwortlichen und Vertreter der Stadt bei stürmischem Wetter den offiziellen Spatenstich für das Großprojekt.

Bis wann der neue Lidl in Dillingen eröffnen will

1200 Quadratmeter Verkaufsfläche soll der neue Markt haben, wie Projektmanager Harald Burkhart vor Ort erklärt. Deswegen auch der etwas technische Projektname "Lidl 1200". Der Markt soll den bereits vorhandenen Lidl am Kasernplatz ergänzen. Wenn das Wetter mitspiele, so Projektmanager Burkhart, könne der neue Lidl bis Juni/Juli 2024 eröffnet werden.

