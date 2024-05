Streit in Dillingen eskaliert: Messer ist im Spiel

Ein Mann hat einen anderen Mann in Dillingen mit einem Messer bedroht.

Am frühen Morgen am Muttertag wurden die Beamten der Polizeiinspektion Dillingen in den Paradiesweg in Dillingen zu einer Streitigkeit beordert. Bei der Sachverhaltsklärung konnte in Erfahrung gebracht werden, dass zunächst ein 42-Jähriger durch einen 28-Jährigen ins Gesicht geschlagen wurde.

Auch eine Flasche wurde geworfen

Anschließend hat der 42-Jährige dann seinen Angreifer und einen weiteren Beteiligten mit einem Messer bedroht. Außerdem kam es durch ihn zu einem Flaschenwurf, wodurch ein geparkter Pkw beschädigt wurde. Alle drei Beteiligten standen deutlich unter Alkoholeinfluss. Aufgrund der Gesamtumstände wurde der 42-jährige in Polizeigewahrsam genommen und musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. (AZ)