Dillingen/Swisttal

vor 46 Min.

Fünf Monate nach der Flut: Wie es für einen Dillinger im Swisttal nun weitergeht

Das Haus von Robert Manz und Alina Schneider in Swisttal-Heimerzheim ist seit der Flut unbewohnbar und wird abgerissen. Doch die Familie will ein neues Haus bauen.

Plus Fünf Monate ist die verheerende Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen her. Ein ehemaliger Dillinger hat damals fast alles verloren. Er wartet noch immer auf finanzielle Hilfen vom Staat – und ist dennoch dankbar.

Von Jonathan Mayer

Vor fünf Monaten kam das Wasser nach Swisttal. Aus Regen wurden Rinnsale, aus Rinnsalen reißende Ströme aus Wasser, Schutt und Schlamm. Am Ende hatten dort drei Menschen ihr Leben, zig ihre Häuser verloren. Mittendrin: der Dillinger Robert Manz, der seit einigen Jahren in Nordrhein-Westfalen lebt. In der kleinen Gemeinde Swisttal-Heimerzheim hatte er mit seiner Freundin ein altes Haus rundum erneuert und war erst knapp ein Jahr vorher eingezogen. Dann kam das Wasser. Unsere Redaktion hatte einen Monat nach der Flutkatastrophe über das Schicksal der Familie berichtet. Oberstes Ziel damals: den Wiederaufbau schaffen. Wie geht es der Familie heute?

