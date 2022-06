Betrunken im Vorgarten randaliert und Haus mit Eiern beworfen

In Syrgenstein müssen junge Burschen nun mit Konsequenzen rechnen, in Dillingen hat ein 52-Jähriger zu viel Alkohol getrunken.

Nach einem Streit randalierte am Sonntagabgend gegen 21.40 Uhr ein erheblich betrunkener Dillinger in einem Vorgarten in der Schillerstraße Dillingen. Dabei beschädigte er unter anderem mehrere Blumentöpfe und den Briefkasten im Vorgarten. Durch die verständigten Streifenbeamten konnte schließlich der 52-Jährige festgestellt werden. Da ein Alkoholtest über drei Promille ergab, musste er nach ärztlicher Begutachtung den Rest der Nacht in Ausnüchterungsgewahrsam verbringen.

Hauswand in Syrgenstein beschädigt

Gegen 22.30 Uhr wurde im Ortsteil Landshausen ein Einfamilienhaus in der Eichendorffstraße von vier Jugendlichen im Alter von circa 15 Jahren (dreimal männlich und einmal weiblich) mit Eiern beworfen. An der Hauswand entstand ein Sachschaden von rund 250 Euro. Die Polizei Dillingen bittet unter Telefon 09071/560 um Zeugenhinweise. (pol)

