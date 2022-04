Trio Fleurs präsentiert im Dillinger Rathaus gesungenen Blumenstrauß

Bald folgt die erste CD der Künstlerinnen Trio Fleurs. Aufgenommen haben Sie diese in Dillingen. Nun präsentierten sie ihre Lieder zum ersten Mal vor Publikum in Dillingen.

Der Wiener Komponist Robert Stolz hat vor rund 100 Jahren seinen Zyklus von Blumenliedern geschrieben, Bruno Hardt-Warden hat dazu originelle Verszeilen verfasst. Das Trio Fleurs hat diese Lieder neu interpretiert und im Zusammenspiel von Klavier, Gesang und Querflöte den zarten Pflänzchen zu üppigem Wachstum und blühender Schönheit verholfen.

Für Barbara Bartmann, Annette Sailer und Sonja Lorenz-Bayer, die drei Künstlerinnen des Trio Fleurs, ist ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung gegangen. Vor Kurzem kamen sie in den Musikräumen des St.-Bonaventura-Gymnasiums zusammen, um dort ihre erste gemeinsame CD aufzunehmen.

Nach Abschluss der Aufnahmen waren sie so intensiv in die Blumenlieder eingetaucht, dass sie kurzerhand beschlossen, auch die Zuhörerschaft im Landkreis Dillingen vorab an dem Projekt teilhaben zu lassen und luden am Ostermontag zum Konzert in den Saal des Rathauses. Jedes der 20 vorgetragenen Lieder hat eine Blume zum Thema, vom zarten kleinen Vergissmeinnicht bis zur stolzen, edlen Rose.

Wie jede Blume ihre symbolische Bedeutung hat, so haben auch die entsprechenden Lieder des Zyklus ihren jeweils charakteristischen Stil. Mal zart und leise, mal stolz und erhaben. Mal langsamer Walzer, mal zackiger Marsch.

Die drei Musikerinnen verliehen den Liedern mit gewohnt großer Leidenschaft und Hingabe sowie mit detailverliebter Herausarbeitung der jeweiligen Eigenheiten Ausdrucksstärke und Explosionskraft: Im Frühling macht die Natur das farbenfrohe Aufblühen jeder einzelnen Blüte zum Ereignis, das Trio Fleurs übersetzt das Naturereignis in die Sprache der Musik.

