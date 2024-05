Unbekannter klaut Werkzeugtasche in Dillingen – 4000 Euro Schaden

Ein Arbeiter stellt eine Werkzeugtasche an einem Verteiler in Dillingen ab. Dann wird sie geklaut. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Ein Diebstahl einer Werkzeugtasche ereignete sich am Mittwochvormittag in Dillingen. Gegen 11.45 Uhr stellte ein 58-jähriger Mitarbeiter eines Telekommunikationsunternehmens seine Werkzeugtasche in der Ziegelstraße vor einem Verteilerkasten ab. Ein bisher unbekannter Dieb entwendete die Tasche in einem unbeobachteten Augenblick. In dieser befanden sich neben mehreren Werkzeugen auch ein Tablet vom Hersteller Samsung und ein Vielfachmessgerät. Der Beuteschaden beziffert sich auf rund 4000 Euro. Die Polizeiinspektion Dillingen hat Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 09071/56-0. (AZ)