Unfallflucht in Dillingen: Porsche auf Supermarktparkplatz gerammt

Wer hat den Stoßstangencrash beobachtet? Die Dillinger Polizei jagt einen Unfallflüchtigen, der einen hohen Schaden hinterließ.

Am Donnerstagabend wandte sich ein Autofahrer an die Polizei in Dillingen, weil jemand sein Auto angefahren und dann einfach verschwunden war. Der Mann berichtete, dass er seinen Porsche von morgens um 9 bis abends um 21 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Donauwörther Straße in Dillingen geparkt hatte. Als er später zu seinem Auto zurückkam, entdeckte er eine Beschädigung an der hinteren Stoßstange. Der Verursacher hatte sich aus dem Staub gemacht, ohne sich um den Schaden zu kümmern, der immerhin rund 6000 Euro betrug.

Die Polizei Dillingen bittet jeden, der etwas gesehen hat oder Hinweise geben kann, sich unter der Telefonnummer 09071/560 zu melden. (AZ)