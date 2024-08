Vom italienischen Treviso in die Dillinger Innenstadt

20 Kilogramm Vanilleeis, jeden Tag. Die Eismaschine im Eiscafé Ciprian ist den ganzen Sommer in Betrieb. Etwa 50 bis 60 Kilogramm Eiscreme in verschiedensten Sorten werden hier jeden Tag hergestellt. Seit Juni 2013 leiten Dino und Daniela Piovesan den Laden in der Rosenstraße in Dillingen. „Wir sind sehr glücklich hier“, sagt der 59-Jährige. Dabei war es ein großer Zufall, dass die gebürtigen Italiener überhaupt in Dillingen gelandet sind.

