Vom Weihnachtscafé bis zur Weihnachtsgeschichte

.Das St.-Bonaventura-Gymnasium Dillingen lädt am Freitag, 6. Dezember, von 16 bis 19 Uhr zu seinem traditionellen Adventsmarkt ein. Neu in diesem Jahr ist das Ambiente: Neben Mensa, Erdgeschoss und Aula der Schule wird der umgestaltete Innenbereich zwischen Grundschule und Gymnasium mit adventlichen Ständen, Musik und verschiedensten Aktionen in vorweihnachtliches Flair getaucht. Die Öffentlichkeit ist herzlich zu einem Besuch eingeladen.

Unter anderem stehen verschiedene kulturelle Angebote wie eine adventliche Meditation, eine musikalische Weihnachtsgeschichte und ein kleines französisches Theaterstück auf dem Programm. Die Bläserensembles des Gymnasiums werden die Vorweihnachtszeit mit festlichen Klängen in all ihrer Pracht erlebbar machen. Für die kleinen Gäste gibt es zudem eine Vielzahl an Bastelaktivitäten, bei denen sie ihre Kreativität ausleben und Geschenke oder Dekorationen herstellen können.

An den Verkaufsständen werden unter anderem auch selbstgemachte bunte Kerzen angeboten – also ideale Weihnachtspräsente. Und natürlich ist auf dem Bona-Adventsmarkt auch für den kulinarischen Genuss gesorgt: In einem Weihnachtscafé und an zahlreichen weiteren Ständen warten allerhand Leckereien auf die Besucher. Von selbstgemachten Kuchen und Süßigkeiten über deftige Bratwürste bis hin zu wärmenden Getränken ist für jeden Geschmack etwas dabei. Im Sinne der Nachhaltigkeit wird darum gebeten, eigene Tassen von zuhause mitzubringen. (AZ)