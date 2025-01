Vorfahrt missachtet und Unfall in Dillingen verursacht

Am gestrigen Sonntag hat sich in Dillingen ein Verkehrsunfall mit Sachschaden ereignet, bei dem niemand verletzt wurde. Eine 32-jährige Fahrerin eines Mercedes befuhr gegen 14.20 Uhr die Bischof-Freundorfer-Straße in Richtung Schillerstraße. An der Einmündung missachtete sie laut Polizei die Vorfahrt eines 37-jährigen Fahrers eines Volvo, der auf der Schillerstraße aus Richtung Ziegelstraße unterwegs war. Es kam zu einem Zusammenstoß der Fahrzeuge. Dabei entstand ein Gesamtschaden von etwa 1500 Euro. Verletzt wurde niemand. (AZ)

Vorfahrt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Unfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Dillingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis