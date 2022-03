Dillingen

vor 53 Min.

Was macht die Zeitumstellung mit der Nachtschicht?

Plus Von Samstag auf Sonntag wird die Zeit von 2 auf 3 Uhr umgestellt. Was bedeutet das für die Menschen im Landkreis Dillingen, die nachts arbeiten müssen? Wird ihnen die fehlende Stunde geschenkt?

Von Simone Fritzmeier

Die Tage werden wieder länger, den schönen Sommernächten steht nichts mehr im Wege. Zumindest ist es abends nun wieder hell genug. Denn: Am Wochenende ist wieder Zeitumstellung. Dieses Mal von Winter- auf Sommerzeit. Heißt, in der Nacht von Samstag auf Sonntag werden die Uhren von 2 auf 3 Uhr morgens vorgestellt. Diese eine Stunde – egal in welche Richtung – bringt so manchen Rhythmus ordentlich durcheinander. Und auch so mancher Arbeitgeber kommt ins Überlegen. Denn in vielen Berufen muss auch nachts gearbeitet werden. Aber was passiert mit dieser einen Stunde? Wird die etwa dem Personal geschenkt oder müssen die Mitarbeiter und Mitarbeiterin die Stunde anhängen oder abbauen?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen