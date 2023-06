Deshalb werden die Kreiskliniken Dillingen und Wertingen heute rot leuchten

Der bundesweite Aktionstag „Alarmstufe Rot – Krankenhäuser in Not“ findet auch an den Kreiskliniken Dillingen und Wertingen statt.

Mit dem bundesweiten Aktionstag der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG) und der Bayerischen Krankenhausgesellschaft (BKG) am 20. Juni 2023 unter dem Titel „Alarmstufe Rot – Krankenhäuser in Not“ machen die Kliniken in Deutschland auf ihre verheerende wirtschaftliche Situation aufmerksam. Auch die Kreiskliniken Dillingen-Wertingen gGmbH schließen sich laut Pressemitteilung an diesem Dienstag dem Protest und dem Aktionstag an. Dabei werden an beiden Standorten die Haupteingänge der Kliniken in Dillingen und Wertingen beginnend ab Dämmerung bis etwa 23 Uhr rot beleuchtet. Die Aktion wird laut Pressemitteilung von der Firma Erlebniswert von Ulrich Bihlmayr gesponsert.

Die Kliniken sind einer extremen Insolvenzgefahr ausgesetzt

Schon im Herbst 2023 hatten die Kliniken darauf aufmerksam gemacht, dass die Krankenhäuser extremer Insolvenzgefahr ausgesetzt sind. Auch unabhängige Untersuchungen, wie der Krankenhausrating-Report, spiegeln wider, dass fast jedes zweite Krankenhaus von Insolvenz bedroht ist und fast keine Klinik mehr eine schwarze Null schreibt. Die Bundesregierung habe auf die Energiekostensteigerungen reagiert und sechs Milliarden Euro zur Verfügung gestellt. Diese fließen aber laut Mitteilung nur teilweise wirklich in die Kliniken.

Krankenhäuser in Deutschland machen wohl zehn Milliarden Euro Defizit

Die Preissteigerungen der Kliniken sind für das Jahr 2023 bei 4,3 Prozent gesetzlich gedeckelt. Die Inflation liege aber weit darüber, teilen die Kreiskliniken mit. Durch die inflationsbedingten Kostensteigerungen werden die Krankenhäuser in Deutschland bis Ende des Jahres 2023 ein Defizit von rund zehn Milliarden Euro angehäuft haben. Zu den Kostenbelastungen gehört auch die nur teilweise gesicherte Refinanzierung der Tarifsteigerungen. Die Kliniken fordern am bundesweiten Aktionstag die Politik auf, verlässliche Rahmenbedingungen zu schaffen, damit sie wieder in wirtschaftlicher Sicherheit verlässlich ihre Arbeit planen können. (AZ)

