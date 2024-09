Herbstmärklte und Töpfermarkt laden zum Schlendern ein

Es ist kühl, über dem Dillinger Schloss drohen dunkle Wolken. Doch da spitzt auch ein bisschen die Sonne heraus. Kühl und feucht – keine idealen Vorzeichen für einen Freiluft-Markt. Trotzdem sind Käufer und Verkäufer auf dem Dillinger Töpfermarkt guter Dinge. Die Stand-Betreiber können sich auf ihre Stammkunden verlassen. Ganz neu ist das Wittislinger Herbstmärktle gestartet. Wie kommt das an?

Icon Galerie 69 Bilder Spinnrad, Vogelhaus, Baumrinde und Kräuter: In Wittislingen standen am Wochenende Handwerk und Natur im Vordergrund. Hier die besten Bilder.

Trotz der klammen Hände ist Katja Juch gut gelaunt. Sie töpfert an einer Elfe. Viel ist von dem Fabelwesen noch nicht zu erkennen, es ähnelt noch mehr einem Tonklumpen, doch Juch weiß, welche Kniffe sie anwenden muss, um aus der Tonform eine lustige Kreatur zu erschaffen. Juch kommt aus Genderkingen und ist schon seit Jahrzehnten auf dem Dillinger Töpfermarkt präsent. „Das Schöne hier ist, dass wir Standbetreiber schon zu einer Art Familie geworden sind“, sagt Juch. Die Elfen, Füchse, Kobolde und Co. können bei den Kundinnen und Kunden später als Gartendeko dienen oder auch die Inneneinrichtung verschönern. Ein Verkaufsschlager seien trotzdem die Herzen, die an einem Eisenstab befestigt sind, verrät sie.

Stammkunden suchen sich auf dem Töpfermarkt schon fürs nächste Jahr etwas aus

Dass sie ihre Töpferkunst auf dem Töpfermarkt zeigt, habe nicht nur damit zu tun, sich die Zeit zu vertreiben. „Die Leute gucken gern zu und kommen auch drei, vier Mal an meinem Stand vorbei, um den Fortschritt zu sehen“, sagt Juch. Und wenn Kunden häufiger vorbeikämen, sei das nicht schlecht fürs Geschäft. Das sei jedoch nicht der einzige Grund. Viele dachten, dass sie ihre Werke aus vorgefertigten Teilen zusammenbaue und bemale. „Dabei ist jedes Teil individuell“, sagt Juch, während sie die weiteren Körperteile der Elfe formt. Über die Jahre gebe es an ihrem Stand viele Stammkunden. „Die kaufen jedes Jahr etwas und suchen sich auch gleich ein Teil aus, das sie im nächsten Jahr kaufen wollen.“

Regina Schmidt sitzt am Spinnrad und spinnt Wolle. Foto: Harald Paul

Ein Stammkunde auf dem Töpfermarkt ist Reinhold Ehmann. Er ist mit seiner Frau und einer Bekannten aus Burgau angereist. „Ich schaue nicht nur, sondern kaufe auch was“, betont Ehmann. Der nächste Töpfermarkt sei von Burgau aus gesehen in Neu-Ulm. Da könne man auch gleich nach Dillingen fahren, sagt Ehmann.

Wittislinger Herbstmärktle lockt Menschen aus nah und fern

Auch in Wittislingen ist am Samstag einiges geboten. Das Herbstmärktle lockt viele Besucher aus Nah und Fern in die Gemeinde. Die Aussteller zeigen alte Handwerkskunst, etwa das Spinnen oder das Klöppeln. Karin Schuhmann, die Veranstalterin, wirkt sichtlich zufrieden. „Das Schulgäßchen und die Ulrichstrasse wurden umfunktioniert zur Künstlergasse und zur orientalisch schwäbischen Gasse. Die Planung für diesen ganz besonderen Markt begann schon letztes Jahr im Mai“ erklärt sie. „Es begann mit der Werbung für kreative Aussteller. Da ich selber eine kreative Ader besitze, habe ich auch ein besonderes Augenmerk dafür. Mir war die Vielseitigkeit wichtig.“ Zu bestaunen gibt es Unikate aus Holz, Stein, Wolle und auch Leckereien aus Marokko können Gäste probieren. Ein Highlight für die Kinder sind die „Fadenzieher“. Die Theaterspieler präsentieren im Pfarrheim ein kleine „aber feine“ Darbietung vom Froschkönig.

Alois und Petra Link präsentierten selbst gebaute Vogelhäuser in den verschiedensten Ausführungen. Foto: Harald Paul

Bei Miriam Bull aus Wertingen dreht sich alles um Naturprodukte. „Ich hatte ein wenig Angst um das Wetter, deshalb habe ich den Stand in meinem Bus aufgebaut. Aber das kommt bei den Besucherinnen und Besuchern sehr gut an. Die Natur hat sehr viel zu bieten, von der Baumrinde bis zu verschieden Kräutern, die allesamt vor unserer Haustüre wachsen“, erklärt sie. Christian Pecher und Luca Fiorini erklären: „Oft haben wir ein Stück Holz oder Stein und wissen am Anfang noch gar nicht, was daraus werden soll, das ergibt sich dann ganz von selbst. Wie lässt sich das Rohmaterial formen oder bearbeiten? Aus diesen Impulsen werden dann Weinregale, Schmuckständer oder Schneidebretter, die es in keinem Laden zu kaufen gibt.“ Alois und Petra Link präsentierten selbst gebaute Vogelhäuser in den verschiedensten Ausführungen. „Selbstgemachte Gartenbänke hatte ich auch ein paar dabei, aber die sind schon alle verkauft worden, wenn ich das gewusst hätte, dass die Nachfrage so hoch ist, hätte ich noch ein paar mehr gemacht.“