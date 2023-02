Polizei findet bei 18-Jährigem in Dillingen Drogen

Der junge Mann läuft mit einem angezündeten Joint durch Dillingen. Auch in Wittislingen findet die Polizei Drogen.

Eine zivile Streife der Polizei Dillingen hat am Freitag gegen 19.30 Uhr in der Straße Am Mittelfeld in Dillingen einen jungen Mann kontrolliert, der mit einem angezündeten Joint in der Hand den Gehweg entlanglief. Bei der anschließenden Durchsuchung konnten weitere Rauschmittel aufgefunden werden. Nachdem auch bei der Durchsuchung der Wohnung Betäubungsmittel sichergestellt worden sind, erwartet den 18-Jährigen nun eine Anzeige nach dem Betäubungsmittelgesetz.

Starker Marihuanageruch dringt aus einer Wittislinger Wohnung

Zu einer weiteren Durchsuchung kam es gegen 23.30 Uhr in Wittislingen, nachdem über den Notruf starker Marihuanageruch aus einer Wohnung mitgeteilt worden war. Die Beamten konnten ebenfalls diverse Gegenstände auffinden. Der Bewohner muss ebenfalls mit einer Strafanzeige rechnen. (AZ)