Zimmerbrand in Dillingen: Die Kripo ermittelt

In einem Haus in der Nähe des Georg-Schmid-Rings hat es in der Nacht auf Donnerstag gebrannt. Warum, das müssen die Ermittler nun noch rausfinden.

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag hat es in Dillingen gebrannt. Die Feuerwehr in der Donaustadt rückte eine halbe Stunde nach Mitternacht in die Zwergbachstraße nahe des Georg-Hogen-Rings aus. Dort war es offenbar zu einem Zimmerbrand gekommen. Kriminalpolizei ermittelt Brandursache Laut Polizeisprecher der Inspektion Schwaben Nord, Markus Trieb, ermittelt die Kripo nun, wie es zu dem Brand kommen konnte. Das sei ein normaler Vorgang bei Bränden an Wohnhäusern. Personen hatten sich laut Polizei nicht im Gebäude befunden. Der Schaden beläuft sich nach Informationen der Ermittler bislang auf 5000 Euro. (AZ) Lesen Sie dazu auch Gundelfingen E-Scooter-Fahrer in Gundelfingen wird mit Drogen erwischt

Dillingen Autofahrer kollidiert in Dillingen mit einem Rennradfahrer

