Zu spät reagiert: Auffahr-Unfall auf der B16 bei Dillingen

Zwei Autos auf der B16 bei Dillingen bremsen ab, der Fahrer des dritten Wagens erkennt das jedoch zu spät. Dann kommt es zum Unfall.

Am Sonntag kam es gegen 18.30 Uhr auf dem Teilstück der Bundesstraße 16 zwischen Dillingen und Lauingen zu einem Auffahrunfall. Dabei fuhren zunächst drei Fahrzeuge in westliche Fahrtrichtung. Kurz vor der Abfahrt Lauingen Ost befand sich ein Pannenfahrzeug am rechten Fahrbahnrand, welches mit einem Warndreieck abgesichert war. Nachdem zunächst das vorausfahrende Fahrzeug abgebremst hatte, musste auch das mittlere Fahrzeug der Kolonne abbremsen. Der Fahrer des letzten Fahrzeugs reagierte zu spät und fuhr auf das Heck des mittleren Fahrzeugs, wodurch beide Pkw beschädigt wurden. Die beiden Unfallbeteiligten blieben hierbei unverletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 2500 Euro. Der Unfallverursacher wurde verwarnt, berichtet die Polizei. (AZ)