Zweimal Betrug übers Internet bei der Polizei Dillingen gemeldet

Zwei Betrugsgeschichten wurden in den vergangenen Tagen bei der Polizeiinspektion Dillingen gemeldet. Bei dem einen handelt es sich um das Ausspähen von Daten, beim anderen einen Betrug im Zusammenhang mit Kryptowährung.

Wie die Polizei mitteilt, meldete ein 65-jähriger Mann in Dillingen, dass er eine Phishing Mail zugesendet bekommen hatte. In dieser war ein angebliches Angebot der Telekom über ein I-Phone 16 Pro für 9,99 Euro enthalten, wenn der Geschädigte gleichzeitig Punkte bei der Telekom einlöst. Der Geschädigte klickte den in der Mail enthaltenen Link und gab seine Kontodaten an. Nach ein paar Tagen wurden unberechtigter Weise 70 Euro von seiner VISA-Karte abgebucht.

Die Zahlung der angeblichen Anlage in Kryptowährung war nicht rückgängig zu machen

Eine Frau um die 60 Jahre aus Bachhagel hatte am frühen Donnerstagnachmittag auf „YouTube“ eine Video-Anzeige hinsichtlich einer Anlagemöglichkeit in Kryptowährungen gesehen. Laut Polizei zahlte sie via PayPal 250 Euro an die vermeintliche Brokerplattform. Die Zahlung konnte nicht mehr rückgängig gemacht werden. (AZ)