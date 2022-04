Dischingen

vor 33 Min.

Varta in Dischingen will 26 Meter hohen Turm bauen

Der Batteriehersteller Varta plant in Dischingen einen 26 Meter hohen Turm. (Symbolbild)

Der Batteriehersteller Varta will sich in Dischingen vergrößern, was auch die Zahl der Mitarbeiter erhöhen würde. Es soll ein 26 Meter hoher Turm entstehen.

Von Jens Eber