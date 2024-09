AKW Gundremmingen: Keine Wolken, kein Widerstand mehr?

Mit schweren Vorwürfen an die Adresse von Kreis-, Landes- und Bundespolitikern der Region hat die Bürgerinitiative gegen das Zwischenlager in Gundremmingen ein Vorbereitungstreffen in Dillingen zum 25-jährigen Gründungsjubiläum im kommenden Jahr bestritten. „Von unseren gewählten Volksvertretern kommt rein gar nichts zu diesem hochgefährlichen Thema“, beklagte ein ums andere Mal der langjährige Vorsitzende beim „Forum – gemeinsam gegen das Zwischenlager und für eine verantwortbare Energiepolitik“, Raimund Kamm. Der erfahrene Mandatsträger steht mit an der Spitze der Bewegung, die im März 2000 nach Bekanntwerden einer derartigen Einrichtung ins Leben gerufen wurde.

Günter Stauch Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Gundremmingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Raimund Kamm Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis