Eppisburg

18:00 Uhr

Entsteht in Eppisburg eine klimafreundliche Mini-Haus-Siedlung?

Plus Im Holzheimer Ortsteil könnte auf einer bisher freien Fläche eine Wohnanlage mit mehreren Mini-Häusern entstehen. Das Wohnen soll dort erschwinglich und nachhaltig sein.

Von Christina Brummer

Wie sieht nachhaltiges Bauen aus? Eine Firma aus Mittelfranken hat im Holzheimer Gemeinderat kürzlich ihre Vision davon präsentiert. Auf einer relativ kleinen Fläche gruppieren sich mehrere Kubus-Bauten. Acht solcher kleinen Häuser könnten sich laut Präsentation des Planers zu einem "Mini-House-Village" zusammenfügen. Das Planungsbüro hat auch schon genaue Vorstellungen davon, was die Häuser kosten könnten.

Am Köhlenweg, südwestlicher Ortsrand, hat ein Investor eine Fläche aufgetan, auf der er eine ganz neuartige Wohn- und Bauform umsetzen will. Die Rede ist von einem Konglomerat von mehreren Kleinstimmobilien. Laut Präsentation könnten dort Tiny- beziehungsweise Mini-Häuser entstehen. Wer an Tiny-Häuser denkt, hat schnell das Bild eines Art Bauwagens im Kopf, der einsam auf einem Grundstück steht und der von Idealisten bewohnt wird, für die Wohnen auf kleinstem Raum zum Lebensmodell gehört. Die Mini-Häuser des Büros Heise aus Möhrendorf sehen jedoch eher aus wie ganz normale moderne Bauwerke: Ein Kubus, der oben mit Holz ummantelt ist, auf dem Dach eine aufgeständerte Photovoltaikanlage, vor dem Haus eine kleine Terrasse, bodentiefe Fenster. Die Häuser sind so konzipiert, dass sie ihren Energiebedarf selbst decken können.

