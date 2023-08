Eppisburg

vor 32 Min.

Innenminister Herrmann: "In Eppisburg ist die Welt noch in Ordnung"

Plus Der Minister besucht den Holzheimer Ortsteil zum Blaulicht-Empfang und lässt kaum ein aktuelles Thema aus. Manchem Zuhörer fehlen beim Empfang aber die Helfer.

Von Christina Brummer

Es ist 20 nach sieben, als der Innenminister Joachim Herrmann mit seinem Tross die Vereinshalle in Eppisburg betritt. Vorher war Herrmann noch in der Dillinger Polizeiinspektion, jetzt gibt es noch einen Auftritt, der den Ehrenamtlichen gewidmet sein soll, die sich als Einsatz- und Rettungskräfte engagieren. So ganz lässt sich der Wahlkampf an diesem Abend aber nicht ausklammern. "Wenig Interesse der Helfer am Innenminister", resümiert schon zu Beginn der Veranstaltung ein Zuhörer und setzt ironisch hinzu: "Mehr Bodyguards als Zuschauer." Doch nicht nur die Helfer und Helferinnen fehlen aus Sicht mancher Anwesender an diesem Abend.

Mit leichter Verspätung kommt der CSU-Innenminister Herrmann am Mittwoch nach Eppisburg, die Binswanger Banzger Blosn und die Freiwillige Feuerwehr Eppisburg überbrücken die Wartezeit mit ihrer Musik und Getränken. Als er dann da ist, begleitet von seinen Personenschützern und großem Applaus, darf zunächst Rainer Egger vom Eppisburger CSU-Ortsverband der Halle einheizen. Und einheizen kann Egger, der 20 Jahre lang der Faschingsgesellschaft Epponia vorstand. "Es ist schön in Eppisburg, aber es könnte schöner sein, wenn manchmal nicht die Politik dazwischengrätschen würde", ruft der Holzheimer Gemeinderat in den Saal.

