Kommt der Funkmast doch noch ins Eppisburger Ried?

Plus Die Gemeinde will, dass ein neuer Funkmast außerhalb von Eppisburg entsteht. Doch das Landratsamt lehnte ab. Fabian Mehring hat nun den Umweltminister eingeschaltet.

Hier soll sie stehen. Die Lösung für Eppisburgs Empfangsproblem. 40 Meter hoch soll sie werden und auch im Standard 5G funken. Hier, das ist etwa 1000 Meter Luftlinie nördlich von Eppisburg: Fährt man auf einer Schotterstraße, die durchs Donauried führt, vorbei an zwei Baggerseen, kommt man zum Ort des Anstoßes. Die Gemeinde hat diesen Platz ausgemacht, damit die Firma Vantage Towers einen Funkmast errichten kann. Dieser soll die Empfangslöcher in Eppisburg stopfen. Doch das Landratsamt war dagegen. Kommt nun die Hilfe von ganz oben?