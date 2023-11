Krippenkunst aus karger Zeit  

In Eppisburg kann man am Samstag mehr über den Künstler Walter Ohlhäuser und die Kirchenkrippe erfahren.

Der Krippenkünstler Walter Ohlhäuser und seine Krippenfiguren sind in St. Nikolaus in Eppisburg zu sehen. Im Rahmen der Veranstaltungsreihe zum Festjahr „100 Jahre Grundsteinlegung des Kirchenneubaues“ findet in der Eppisburger Kirche St. Nikolaus die Abschlussveranstaltung statt.

Walter Ohlhäuser ist ein bislang noch wenig beachteter Krippenkünstler, der in den 40er-Jahren unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg mit mindestens 33 großen Krippendarstellungen im süddeutschen Raum ein beachtliches Werk hinterlassen hat. Von diesem Künstler stammen auch die Figuren der Weihnachtskrippe in St. Nikolaus in Eppisburg. Ohlhäuser hat diese Figuren schon 1946 nach Eppisburg geliefert. Damit ist dieses Figurenensemble vermutlich der erste Krippenauftrag, den der damals noch in Fellbach bei Stuttgart ansässige Künstler für eine Kirchengemeinde gefertigt hat. Das macht die Eppisburger Figuren besonders.

Michael Cramer, der seit vielen Jahren das Werk von Walter Ohlhäuser recherchiert, wird in seinem reich bebilderten Vortrag den Menschen Walter Ohlhäuser und seine Schnitzkunst in den Mittelpunkt stellen. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf den Werken aus der frühen Schaffensperiode von 1946 bis Anfang der 1950er-Jahre. Vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Not in dieser unmittelbaren Nachkriegszeit sind die von Ohlhäuser so ausdrucksstarken Figuren umso bewundernswerter. Neben Bildern sind natürlich auch die Originalfiguren zu sehen. (AZ)

Info: Am Samstag, 25. November, gibt es um 15 Uhr einen Vortrag mit Bildern und Krippenfiguren.