Sommeraktion: Hinter den Kulissen bei der Holzhaus-Fertigung in Binswangen

Einblicke in mittelständische Firmen geben, die es in ihren Märkten an die Spitze geschafft haben und oft weitgehend unbemerkt von der Öffentlichkeit agieren: Das ist das Ziel unserer Sommeraktion. Unter anderem konnten Teilnehmerinnen und Teilnehmer bereits bei den Firmen Werner Dosiertechnik in Wertingen und bei Micro Tech Components in Dillingen hinter die Kulissen schauen. Am kommenden Donnerstag, 29. August, öffnet das Holzbauunternehmen Gumpp & Maier in Binswangen um 11 Uhr die Tore für unsere Leserinnen und Leser.

Gumpp & Maier hat sich auf den Bau von Gebäuden aus Holz spezialisiert, von Einfamilienhäusern bis hin zu Werkshallen und Bürogebäuden für Unternehmen. Jährlich produzieren sie mit rund 120 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern etwa 55.000 Quadratmeter Wandfläche. Das entspricht laut der Binswanger Firma etwa 110 Häusern. Gefertigt werden die Hausteile mithilfe von CNC-Steuerung, deren Präzision sich laut dem Unternehmen mit den besten Europas messen lassen kann. Bei der Führung bekommen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Einblicke in die Fertigungsverfahren, vom Zuschnitt bis zum fertigen Bauteil.

Für Gumpp & Maier in Binswangen geht es steil nach oben

Für die Firma Gumpp & Maier, die es in der jetzigen Form seit 2004 gibt, geht es seit Jahren kontinuierlich nach oben. Und das betrifft nicht nur den Umsatz und die ständig steigende Mitarbeiterzahl, sondern auch die Höhe der Holzhäuser. Das Unternehmen arbeitet mit Universitäten und Hochschulen zusammen und zählt eigenen Angaben zufolge zu den innovativsten seiner Branche. Neben der Lager- und Logistikhalle in Binswangen wurden vor rund fünf Jahren zusätzliche Sozial- und Büroräume geschaffen. Strategische Bedeutung hat die neue Fertigungslinie, die die Produktionskapazität mehr als verdoppelt hat. Das Umsatzziel von Gumpp & Maier liegt laut eigenen Angaben bis 2025 bei 30 Millionen Euro pro Jahr.

Die Binswanger haben über die Jahre zahlreiche Auszeichnungen für ihre Holzgebäude erhalten, darunter den „German High Tech Champions Award“ der Fraunhofer-Gesellschaft im Jahr 2012, mehrmals den Bayerischen Holzbaupreis, unter anderem für die Firmenzentrale der SCS Holzwerke in Gundremmingen und für die Schwaigenkapelle auf dem Grund der Gemeinde Buttenwiesen. Auch etwa den „Holzbau Plus“-Bundeswettbewerb für das Bauen mit nachwachsenden Rohstoffen hat Gumpp & Maier in der Kategorie der gewerblichen Gebäude im Jahr 2016 für sich entscheiden können.

Wer an der Führung teilnehmen möchte, kann bis Dienstag, 20. August, 12 Uhr, eine E-Mail an redaktion@donau-zeitung.de oder redaktion@wertinger-zeitung.de senden. Je nach Teilnehmerzahl werden verschiedene Führungsgruppen gebildet. Die Teilnehmenden werden von uns zuvor per Mail mit allen nötigen Informationen kontaktiert. Bitte geben Sie deshalb unbedingt Ihre vollständige Adresse und Telefonnummer an. Für die Unternehmensbesichtigung empfiehlt sich festes Schuhwerk.