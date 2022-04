So investiert Haunsheim in diesem Jahr

Plus Am teuersten ist die Sanierung der Ortsdurchfahrten der Gemeinde. Bürgermeister Christoph Mettel, der auch als Landrat kandidiert, spricht über die anstehenden Aufgaben.

Herr Mettel, der Gemeinderat verabschiedet den Haushalt für 2022. Wie steht Haunsheim finanziell da?