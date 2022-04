Diagnose Autismus: So lebt der kleine Gabriel aus Fronhofen

Plus Gabriel war ein absolutes Wunschkind. Gemeinsam mit seiner Familie lebt er in Fronhofen. Und gemeinsam geben sie alles, damit der Dreijährige irgendwann ein selbstbestimmtes Leben führen kann. Trotz Hürden.

Und dann ist Ruhe. Gabriel schaut gebannt auf den Bildschirm, seine Augen glänzen, sein Mund steht offen. Wenn das kleine Schweinemädchen in seinem roten Kleid fröhlich singend die Welt entdeckt, dann ist auch die Welt von Gabriel perfekt. Der Dreijährige liebt die Kindersendung Peppa Wutz. Selig verfolgt er auf dem Sofa die Abenteuer des Schweinchens, zwischendurch gibt es eine Kuscheleinheit mit Mama. „Ja, schmusen können wir richtig gut“, sagt die lachend und streichelt ihren Sohn liebevoll durch die Haare. Diese Momente genießen die beiden. Da gibt es keine Krankheit, da gibt es keine Ängste und Sorgen. Dann ist Gabriel ein ganz normaler Bub. Und kein Autist.