Eine einseitige Nullnummer in Gundelfingen

Die letzten Minuten war nicht einmal ein Kicker des VfL Kaufering noch in der Nähe der Mittellinie zu finden. Mit Mann und Maus verteidigte das Kellerkind in der Fußball-Landesliga Südwest das 0:0 beim FC Gundelfingen, und als dann der Schlusspfiff ertönte, rissen die erschöpften Kauferinger die Arme hoch, Während beim FCG der Ärger über zwei verschenkte Punkte überwog. Was für Trainer Thomas Rudolph seine Gründe vor allem in der ersten Halbzeit hatte: „Die haben wir komplett verschlafen.“

Walter Brugger Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Gundelfingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

VfL Kaufering Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis