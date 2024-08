Wertinger Niederlage im Aufsteiger-Duell

Eigentlich hätte Wertingen das Aufsteiger-Duell der Fußball-Landesliga Südwest beim FC Ehekirchen nicht verlieren sollen. Die Gäste führten 1:0 und stellten über die Gesamtspielzeit gesehen die bessere Mannschaft. Doch gegen Christoph Hollinger war am Sonntagabend kein TSV-Kraut gewachsen: Er erzielte alle drei Treffer zum 3:1-Heimsieg – die ersten drei Saisonpunkte für Ehekirchen.

Von Beginn an zeigten die Wertinger, dass sie an ihren ersten LL-Erfolg unter der Woche gegen Aystetten anknüpfen wollten. Der TSV ging offensiv zu Werke und holte sich bereits in der ersten Minute den ersten Eckball. Kapitän Florian Heiß kam zum Kopfball, der aber auf der Linie geklärt wurde. Gerade nach Standardsituationen waren die Zusamstädter gefährlich – immer mittendrin dabei Marco Gerold. Er sorgte dann in der 18. Minute für die TSV-Führung, als er einen tollen Pass von Florian Eising vollendete.

Wertingen verpasst die 2:0-Führung

Die Dannemann-Truppe blieb weiter auf dem Gaspedal. Über Heiß und Rueß, der für den verletzten Tsebeliuk in die Startelf rotiert war, landete der Ball bei Max Knöpfle. Seine Hereingabe verpasste Christoph Müller im Zentrum aber haarscharf. Nach einer guten halben Stunde musste der TSV einen kleinen Wermutstropfen schlucken: Verteidiger Johannes Fiedler prallte im Kopfballduell unglücklich mit seinem Gegenspieler zusammen und verletzte sich dabei. Der Neuzugang musste ausgewechselt werden, der Rettungsdienst wurde alarmiert.

In der Folge kam Ehekirchen stärker ins Spiel. Christoph Hollinger konnte geblockt werden, gegen Jakob Schaller rettete TSV-Schlussmann Sandro Scherl. Kurz vor dem Wechsel zielte Yunus Erdal nach einer abgewehrten Ecke nur knapp am Gästetor vorbei. Der zweite Abschnitt zeigte sich von Beginn an offener. Wertingen kam zur ersten Chance, Freistoß-Experte Christoph Prestel trat den Ball knapp übers Tor. Auf der Gegenseite rettete Scherl nach einer gefährlichen Hereingabe.

Handelfmeter gegen den TSV Wertingen

Scherl war auch zur Stelle, als Christoph Hollinger aus kurzer Distanz zum Abschluss kam, nach 65 Minuten dann aber machtlos: Hollinger verwandelte einen Elfmeter sicher, vorausgegangen war ein Handspiel von Verteidiger Maximilian Fischer. Nun hatten die Hausherren Oberwasser und der agile Christoph Hollinger schnürte in der 70. Minute den Doppelpack. Scherl zögerte am eigenen Sechzehner zu lange, Hollinger hatte wenig Mühe, den Ball im verwaisten Tor unterzubringen. Es sollte ein Wachrütteln sein für den TSV Wertingen, doch große Torchancen kamen nicht mehr zustande. Prestel schoss aus knapp 20 Metern am Tor vorbei, ansonsten hielt Ehekirchen den Ball aus der gefährlichen Zone. Und legte in der Nachspielzeit nach: Hollinger nutzte einen umstrittenen Ballgewinn – Florian Heiß war angegangen worden – zum 3:1-Endstand.

TSV Wertingen: Scherl; Fiedler (32. Fischer), Heiß, Knöpfle (76. Gebauer), Schiermoch, Eising, Gerold, Kotter, Mayr (84. Yusef Al-Khovari), Rueß (46. Prestel), Müller

FC Ehekirchen: Neumaier; Biermann, Bottenschein, Erdal (90. Ermin Alagic), Labus, Schaller (Seitle), P. Schmidt (34. Vollnhals), J. Hollinger, Chr. Hollinger, Kugler (84. Lauber),

Tore: 0:1 Marco Gerold (18.), 1:1 Christoph Hollinger (65./HE), 2:1 Christoph Hollinger, (70.), 3:1 Christoph Hollinger (90.+5) Gelb Jakob Schaller (59./FCE), Max Seitle (67./FCE), Yunus Erdal (85./FCE), Daniel Biermann (89./FCE)

Schiedsrichter: Daniel Schneider (SV Vötting-Weihenstephan) Zuschauer: 400