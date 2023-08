Giengen

Auf der Zielgeraden: Sundgau-Center in Giengen eröffnet im September

Das Sundgau-Center in Giengen - Investor ist Lidl - steht kurz vor der Eröffnung.

Plus Die Bauarbeiten am neuen Giengener Einkaufszentrum nahe der BSH befinden sich in den letzten Zügen. In wenigen Wochen soll dort schon eingekauft werden.

Fast vier Jahre ist es mittlerweile her, dass der Giengener Gemeinderat grünes Licht für ein neues Einkaufszentrum an der Sundgaustraße gegeben hat. Geplant war damals, im Oktober 2019, dass die Bewohner ab Herbst 2021 neue Einkaufsmöglichkeiten haben sollen. Gedauert hat die ganze Geschichte jetzt doch etwas länger, mittlerweile aber hat sich das 15.000 Quadratmeter große Areal nahe der BSH grundlegend verändert: Die Fertigstellung des „Sundgau-Centers“, der Schriftzug ist bereits angebracht, steht bevor, die Arbeiten gehen in die letzte, heiße Phase. Laut Wirtschaftsförderin Teresa Winter soll Ende September die Eröffnung des neuen Einkaufszentrums gefeiert werden.

Statt ungenutzter Fabrikgebäude des ehemaligen Textilverwerters Gifa, die noch vor ein paar Jahren dort zu sehen waren, nun also Einkaufstrubel in unmittelbarer Nähe der BSH: Auf dem Gelände wird es einen Lidl geben, einen Rewe-Vollsortimenter mit Bäckerei und Metzgerei, einen Automaten der Volksbank und eine Müllerfiliale auf 1200 Quadratmetern Fläche, die nach etlichen Jahren in der Markstraße ihren Standort wechselt.

