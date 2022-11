Giengen

vor 6 Min.

Junger Mann muss nach Mord an 87-Jähriger lebenslang in Haft

Plus Ein 27-Jähriger wird wegen Mordes an einer 87-Jährigen aus Giengen verurteilt. Er spricht von einem Unfall, doch die Staatsanwaltschaft hat eindeutige Beweise.

Von Marc Hosinner Artikel anhören Shape

Stehend und die Handflächen aneinander reibend sagte der Angeklagte, bevor sich das Gericht zur Urteilsfindung zurückzog, folgende Sätze: "Was passiert ist, kann ich nicht mehr rückgängig machen. Es war nicht geplant, dass jemand zu Schaden kommt. Es tut mir leid. Mein Beileid an die Familie." Der Mann aus Giengen wird viel Zeit haben, die Tat zu bereuen: Mindestens 15 Jahre wird er, wenn das Urteil rechtskräftig wird, in Haft sein. Ob der Rest der Strafe zur Bewährung ausgesetzt wird, wird sich auch aus dem Verhalten des gelernten Beikochs in der Justizvollzugsanstalt ergeben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen