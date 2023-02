Giengen

25.02.2023

Nach Hackerangriff auf Ziegler in Giengen: Schritt für Schritt zurück zur Normalität

Plus Die Albert-Ziegler-GmbH wurde vor knapp zwei Wochen in Form eines Cyberangriffs "gehackt". Was ist seither passiert? Sprecher des Unternehmens und der Polizei erklären die Lage.

Von Nadine Rau Artikel anhören Shape

Vor knapp zwei Wochen wurde das Giengener Unternehmen Ziegler, Ausrüster von Feuerwehrfahrzeugen, Ziel eines Cyberangriffs. Es war nicht der erste Angriff dieser Art in der Region, Anfang Februar war auch das Rathaus in Gerstetten im Kreis Heidenheim betroffen, im vergangenen Jahr etwa die Reitzner AG in Dillingen. Ziegler, mit Hauptsitz in Giengen, musste daraufhin alle Systeme abschalten und erstattete Anzeige bei der Polizei. Aktuell laufen die Ermittlungsarbeiten, und innerhalb des Unternehmens wird versucht, soweit es geht, wieder zu einem funktionierenden Arbeitsalltag zurückzukehren.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen