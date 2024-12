Kinder singen beim Weihnachtsmarkt in Glött

Der alljährliche Weihnachtsmarkt der SSV Glött fand heuer wetterbedingt in der SSV-Halle statt. Die Kinder der Krippe und des Kindergartens sangen zu Beginn Adventslieder. Natürlich schaute auch der Nikolaus vorbei und beschenkt die Kleinen. An verschiedenen Ständen war für das leibliche Wohl der Besucher und Besucherinnen gesorgt. Außerdem bot der Kindergarten gebastelte weihnachtliche Waren an. Foto: Anita Rößler

