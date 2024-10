Nach Unfallflucht in Glött: Polizei sucht Pickup mit Dachdecker-Werbung

Eine Unfallflucht mit hohem Sachschaden hat sich am Sonntag, 20. Oktober, auf dem Parkplatz des Glötter Sportplatzes in der Sportzentrumsstraße ereignet. Zwischen 15 und 17 Uhr parkte ein 23-Jähriger seinen schwarzen 3er-BMW neben einem Pickup mit Metallaufbau. Der BMW-Fahrer sah sich nach Polizeiangaben in Glött ein Fußballspiel an. Als er zu seinem Auto zurückkam, habe er festgestellt, dass die linke Seite seines Fahrzeugs beschädigt war. Diese Schäden könnten, wie die Polizei mitteilt, von einem bisher unbekannten Fahrer des Pickups verursacht worden sein. Der Schaden wird auf 7000 Euro geschätzt. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Fahrerflucht aufgenommen.

Geschädigter beschreibt Auto, das in Glött neben ihm geparkt hatte

Bei dem vermuteten Unfallfahrzeug handelte es sich um einen Pickup mit Metallaufbau, an dem Werbung für eine Dachdeckerfirma angebracht war. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Dillingen unter der Telefonnummer 09071 560 zu melden. (AZ)