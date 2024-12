Christbaumaktion bring 1000 Euro für den guten Zweck

Seit Jahren findet mittlerweile immer an zwei Wochenenden in der Adventszeit auf dem Hof der Familie Deiner und Schmid in Göllingen ein Verkauf von Weihnachtsbäumen statt, der sich mittlerweile einer großen Beliebtheit erfreut. Schon seit Jahrhunderten ist dieses Hofgut der ehemalige „Maierhof“, wo einst ein Verwalter („Meier“ oder „Maier“) eines adligen Gutshofes gelebt hatte. Nachdem sich unweit der großen Hofanlage auch das im Mittelalter nachgewiesene Göllinger Wasserschloss eines niederen Adelsgeschlechts befunden hatte, macht der Hofname „Maierhof“ oder „Moierhof“ bis in die Gegenwart hinein noch Sinn. Katrin und Martin Deiner, die den Hof heute bewirtschaften und die auch einen ganzjährig betriebenen Hofladen mit eigenen Produkten betreiben, werden das ganze Jahr über und insbesondere natürlich beim Christbaumverkauf im Dezember von ihren Kindern sowie von Katrins Eltern Hannelore und Anton Schmid unterstützt. Anders wäre es nicht zu schaffen, denn neben dem Verkauf der Christbäume werden auch Glühwein, Punsch und Grillwürste ausgegeben und alle Besucherinnen und Besucher um eine freiwillige Spende dafür gebeten. In diesem Jahr unterstützte erstmalig auch die Göllinger Feuerwehr die „Moiers“ und übernahm das Grillen. Und ebenfalls zum ersten Mal besuchte auch der Bischof Nikolaus den Hof und überraschte die vielen Besucher. Hier kam heuer die stolze Summe von 1000 Euro zusammen, welche von den beiden Familien vollumfänglich den Johanniter-Weihnachtstruckern gespendet wurden. Diese haben bekanntlich im nahegelegenen Unterbissingen eine große Pack- und Sammelstation, welche von Anton Schiele und seiner Familie zusammen mit etlichen weiteren freiwilligen Helferinnen und Helfern organisiert wird. Anton Schiele bedankte sich im Namen der Weihnachtstrucker-Aktion wieder bei den Familien Deiner und Schmid für die großherzige und beispielgebende Spende.

